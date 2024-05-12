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وارسو: حريق يدمر أحد أضخم مراكز التسوق

منذ 50 دقيقة
إخماد حريق - تعبيرية

إخماد حريق - تعبيرية

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قالت السلطات البولندية إن حريقا مهولا اندلع مساء أمس السبت في مركز للتسوق في وارسو دمر المركز بالكامل تقريبا.

ولم يسفر الحريق عن إصابات.

ومركز ماريفيلسكا 44 يضم ما يقرب من 1400 وحدة تجارية بما في ذلك الكثير من الأكشاك وهو من أكبر مراكز التسوق في وارسو وتملكه وتديره شركة ميربود.

وقال ماريوش فيلتينوفسكي القائد العام لهيئة الإطفاء الحكومية في مؤتمر صحفي اليوم الأحد “احترق 100 بالمئة منه تقريبا. يجري إخماد الحريق وسيستغرق ذلك العديد من الساعات”.

وأضاف أن نحو 200 من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في إخماد الحريق.

    المصدر :
  • رويترز

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