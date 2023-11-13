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واشطن تكشف عن قتلها مسلحين موالين لإيران في الضربة على سوريا

منذ 43 دقيقة
شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

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نقلت قناة “فوكس نيوز” عن مسؤول بالبنتاغون قوله إن 6 أو 7 مسلحين موالين لإيران قتلوا في موقع قصفته الطائرات الأميركية شرقي سوريا.

وذكر المصدر ذاته أن انفجارات استمرت نحو ساعتين في أحد الموقعين المستهدفين.

وكان وزير الدفاع الأميركي أعلن تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أميركيين في العراق وسوريا”، وفقما نقلت “فرانس برس”.

ووفق البيان فإن الضربات طالت منشأة تدريب ومنزلا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين، على التوالي.

وأضاف بيان وزير الدفاع الأمريكي أنه “ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأميركيين، وقد وجه التحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها”.

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