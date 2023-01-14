واشنطن: إعدام إيران لرضا أكبري مروع ومثير للاشمئزاز

قالت السفيرة الأمريكية في لندن، السبت، إن الولايات المتحدة تدين إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، واصفة إعدامه بالأمر “المروع”.

وكتبت السفيرة جين هارتلي على تويتر “إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران مروع ومثير للاشمئزاز.

“الولايات المتحدة تنضم إلى المملكة المتحدة في التنديد بهذا العمل الوحشي. قلبي مع عائلة علي رضا”.

فرضت الحكومة البريطانية، السبت، عقوبات على المدعي العام الإيراني عقب إعدام مواطن بريطاني إيراني.

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم السبت إن بريطانيا فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني عقب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وأضاف “العقوبات على المدعي العام الإيراني اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري … المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام. نحمل النظام المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان”.

وأعلن القضاء الإيراني في وقت سابق اليوم إعدام علي رضا أكبري، وهو مواطن بريطاني إيراني شغل في السابق منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، في تحد لنداءات من لندن لإطلاق سراحه.