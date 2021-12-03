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واشنطن: إيران لم تسع لحل القضايا الخلافية حول ملفها النووي

3 - ديسمبر - 2021
البيت الابيض

البيت الابيض

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اعتبرت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أن موقف إيران في المفاوضات هذا الأسبوع، لم ينمّ عن سعيها لحل القضايا الخلافية حول ملفها النووي.

وأكدت بساكي أن الحل قد يكون في متناول اليد إذا التزمت إيران بذلك.

وأصبحت المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة حول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 على شفا أزمة يوم الجمعة مع توقفها حتى الأسبوع المقبل وإبداء مسؤولين أوروبيين قلقهم من مطالب الإدارة الإيرانية الجديدة المتشددة.

وأفاد موقع “أكسيوس” بأن دبلوماسيين غربيين أبلغوا وفد إيران إلى المفاوضات في فيينا بأن المقترحات النووية الجديدة التي قدمتها طهران “غير جدية”.

وقال دبلوماسي من مجموعة E3 إن مندوبي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة للمفاوضات، أبلغوا الإيرانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة أن الاقتراحات الافتتاحية التي قدموها كانت “غير جادة وغير مقبولة”.

وقال رئيس فريق المفاوضين الإيراني للمحادثات النووية علي باقري كني، إن الأطراف الأوروبية لم تكن راضية عن بعض مقترحات طهران، وأن الأخيرة قدمت اقتراحات موثقة وتنتظر الرد من مفاوضيها.

    المصدر :
  • رويترز

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