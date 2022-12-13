واشنطن: إيران وحزب الله لا يزالان يشكلان تهديداً دائماً للولايات المتحدة

أوضح رئيس استخبارات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، كين واينستين، أن “إيران وحزب الله لا يزالان يشكلان تهديدًا دائمًا للولايات المتحدة”، مستشهداً بتصريحات عامة من إيران تهدد بالانتقام لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني واعتقال عملاء إيرانيين في الولايات المتحدة.

ولفت الى أن “بلاده لا تزال يقظة تجاه تهديد الجماعات الإرهابية الأجنبية على الرغم من التركيز الأخير على الإرهاب المحلي”، وذكر أنه “أثناء التركيز على الإرهاب المحلي، نظل يقظين ضد التهديد الإرهابي من المنظمات الإرهابية الأجنبية، مثل داعش والقاعدة والشباب”.

وأوضح أن “التهديد الإرهابي الأكثر أهمية واستمرارًا الذي تواجهه الولايات المتحدة حاليًا يأتي من جهات فاعلة منفردة ومجموعات صغيرة مستوحاة من مجموعة واسعة من الأيديولوجيات”، مشيراً الى أن “هذا يشمل كلاً من المتطرفين العنيفين المحليين الذين تحولوا إلى عنف من قبل منظمة إرهابية أجنبية والمتطرفين العنيفين المنزليين الذين يسعون بشكل مستقل إلى تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية من خلال العنف”.