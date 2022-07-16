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واشنطن: اجتماعات "مثمرة" بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2022 6:15 مساءً
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم السبت إنها عقدت اجتماعات مثمرة بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي مع مجموعة من الدول على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين.

وقالت يلين إن اجتماعاتها على المستوى الثنائي ومشاركتها في الجلسات الأوسع لمجموعة العشرين في إندونيسيا ركزت على التكلفة البشرية والاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ودولا أخرى “نددت بشكل قاطع تماما بالأفعال (الروسية) المخزية”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن يلين التقت بمسؤولين ماليين من السعودية وأستراليا وجنوب أفريقيا وتركيا وسنغافورة. وقال مسؤول بوزارة الخزانة إنها تناولت العشاء أيضا مع وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند.

وقالت يلين للصحفيين خارج مكان الاجتماع “فيما يتعلق بتكاليف الطاقة، عقدت اجتماعات ثنائية مثمرة مع أكثر من ستة من نظرائي حيث ناقشنا إيجابيات وضع سقف للسعر وكيف يمكن أن يساعدنا هذا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من عوائد آلة الحرب الخاصة به مع الحد كذلك من تكاليف الطاقة”.

وأضافت أن تحديد سقف للسعر من “أقوى أدواتنا للتصدي لارتفاع الأسعار التي يواجهها الناس في أمريكا وحول العالم”واشنطن

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