واشنطن: ارتفاع صادرات المعدات العسكرية الأميركية 16% في العام 2023

أعلنت واشنطن، أن صادرات الأسلحة الأميركية بلغت مستوى قياسيا في العام 2023

وقالت الخارجية الأميركية؛ إن مبيعات المعدات العسكرية الأميركية للحكومات الأجنبية ارتفعت بشكل قياسي خلال عام ألفين وثلاثة وعشرين بنسبة بلغت 16%، لتصل قيمة الصفقات إلى أكثر من 238 مليار دولار.

وأظهر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “إس آي بي آر آي” (SIPRI)، بتاريخ كانون اﻷول 2023، أن إجمالي إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة، بلغ 597 مليار دولار في عام 2022. جاء ذلك في تقرير سنوي أصدره المعهد المتخصص بالصناعات العسكرية.

وقال التقرير إن “الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، أدت إلى زيادة قوية في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية عام 2022”.

وبحسب ذات التقرير كانت انخفضت إيرادات 42 شركة أميركية في قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 7.9% لتصل إلى 302 مليار دولار عام 2022، وهي تمثل 51% من إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة.

ومن بين 42 شركة أميركية، سجلت 32 شركة انخفاضا في إيرادات الأسلحة على أساس سنوي، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشكلات سلسلة التوريد المستمرة ونقص العمالة الناجم عن جائحة كورونا.