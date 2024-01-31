الأربعاء 19 رجب 1445 ﻫ - 31 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن: ارتفاع صادرات المعدات العسكرية الأميركية 16% في العام 2023

منذ 49 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلنت واشنطن، أن صادرات الأسلحة الأميركية بلغت مستوى قياسيا في العام 2023

وقالت الخارجية الأميركية؛ إن مبيعات المعدات العسكرية الأميركية للحكومات الأجنبية ارتفعت بشكل قياسي خلال عام ألفين وثلاثة وعشرين بنسبة بلغت 16%، لتصل قيمة الصفقات إلى أكثر من 238 مليار دولار.

وأظهر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “إس آي بي آر آي” (SIPRI)، بتاريخ كانون اﻷول 2023، أن إجمالي إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة، بلغ 597 مليار دولار في عام 2022. جاء ذلك في تقرير سنوي أصدره المعهد المتخصص بالصناعات العسكرية.

وقال التقرير إن “الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، أدت إلى زيادة قوية في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية عام 2022”.

وبحسب ذات التقرير كانت انخفضت إيرادات 42 شركة أميركية في قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 7.9% لتصل إلى 302 مليار دولار عام 2022، وهي تمثل 51% من إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة.

ومن بين 42 شركة أميركية، سجلت 32 شركة انخفاضا في إيرادات الأسلحة على أساس سنوي، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشكلات سلسلة التوريد المستمرة ونقص العمالة الناجم عن جائحة كورونا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

خبراء اقتصاد.. "بركس" هي "المنفذ الوحيد لمصر" لكبح عواقب الدولار
غزة تحت النار
اعتراف رسمي إسرائيلي بفشل فكرة إغراق الأنفاق بمياه البحر
ولاية تكساس تسعى للانفصال عن الولايات المتحدة.. ومحلل سياسي أمريكي يكشف السبب

الأكثر قراءة

مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز
تصريحات خطيرة لمدير "سي آي إيه" حول إيران وأوكرانيا.. "هذا هو مفتاح أمن إسرائيل"
مقاتلين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس
غزة تحت النار
مسؤول كبير بحماس يكشف لرويترز مراحل الهدنة الثلاث
يوآف غالانت
استعدادًا لعمليات مستقبليّة.. تحرّك إسرائيلي "قريبٌ جدًا" على حدود لبنان