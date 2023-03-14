واشنطن: الاتفاق بين السعودية وإيران إيجابي لوقف تصعيد التوترات بالمنطقة

شدد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الاثنين، على أن الاتفاق بين السعودية وإيران إيجابي لوقف تصعيد التوترات بالمنطقة، وهو أمر جيد.

من جانب آخر، قال للصحافيين إنه لا يوجد اتفاق بشأن تبادل السجناء مع إيران في الوقت الحالي، وإن “الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع طهران بشأن كيفية إعادة الأميركيين المحتجزين هناك ظلماً إلى وطنهم”، وفق رويترز.

وأضاف: “ليس هناك اتفاق. وآخر شيء نريد القيام به هو إعطاء أمل كاذب للعائلات التي تنتظر منذ فترة طويلة عودة أحبائها إلى الوطن”.

يذكر أنه بعدما اتفقت السعودية وإيران في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن هذا لا يعني حل كل الخلافات بين الطرفين.