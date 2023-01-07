واشنطن: الروس لن يرفعوا أيديهم عن أوكرانيا.. والقتال لن يتوقّف قريبًا

أعلن منسق الاتصالات بالبيت الأبيض جون كيربي، أنّ واشنطن لا ترى أي احتمالات لوقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا في الأشهر المقبلة، مؤكدًا أهمية مواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

“المساعدات مهمة“

كيربي قال: “يمكننا أن نقول على وجه اليقين إننا لا نتوقع من الروس أن يرفعوا أيديهم وأن يتوقفوا عن القتال في غضون الشهرين المقبلين.. لن أتحدث عن خططهم التكتيكية، لكنهم يواصلون التقدم، ونعتقد أن هذا سيستمر في الأشهر المقبلة، ولهذا كانت حزمة المساعدات مهمة للغاية”.

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن، أمس الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية أميركية بأكثر من 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول متضررة من العملية العسكرية الروسية.

تشمل المساعدات الجديدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، وأنظمة مدفعية، وناقلات جند مدرعة، وصواريخ أرض-جو وذخيرة وعناصر أخرى لدعم كييف. كما ستصل قيمة المساعدات إلى 2.85 مليار دولار.

بدورها، كشفت وزارة الدفاع الأميركية، أن تسليم مدرعات برادلي القتالية إلى أوكرانيا سيستغرق بضعة أشهر.

“بوتين لم يتخل عن أهدافه“

كذلك أشارت في بيان، الجمعة، إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخل عن أهدافه في أوكرانيا، مستشهدة بأن أوكرانيا شهدت اليوم اشتباكات رغم إعلان موسكو وقف إطلاق النار.

بدوره، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للقرار الأميركي الأخير.

وقال في خطابه المصور، إنّ قرار واشنطن تزويد بلاده بمدرعات برادلي هو ما تحتاجه بالضبط.