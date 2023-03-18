واشنطن: السويد وفنلندا يجب أن يصبحا عضوين في الناتو بأسرع وقت ممكن

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الجمعة، إن الولايات المتحدة “ترحب” بالمصادقة التي تستعد تركيا لمنحها لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) و”تشجعها” على المصادقة “بسرعة” على عضوية السويد.

وأضاف سوليفان في بيان أنه من جهة أخرى، تدعو واشنطن “المجر إلى استكمال إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا دون تأخير” قائلا “تعتبر الولايات المتحدة أن هذين البلدين يجب أن يصبحا عضوين في الناتو في أسرع وقت ممكن”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعطى الضوء الأخضر، الجمعة، لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، تاركا للبرلمان التركي مهمة التصديق على الطلب الفنلندي، في خطوة رحب بها الحلف.

وقال في ختام اجتماع في أنقرة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو “قررنا بدء بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا”. وسبق أن وافقت 28 من أصل 30 دولة عضوا في الحلف على ترشيح فنلندا.

من جهته، رحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بقرار تركيا وقال إنه يجب أيضا السماح للسويد بالانضمام إلى الحلف “في أقرب وقت ممكن”.

وقال ستولتنبرغ “الأمر الأكثر أهمية هو أن تصبح كل من فنلندا والسويد عضوين في الناتو بسرعة، وليس أن تنضما في الوقت نفسه بالضبط”.

من جانبها، أعربت السويد عن أسفها لعدم حصولها على الضوء الأخضر من تركيا للمصادقة على انضمامها إلى الناتو.

وكانت تركيا التي استقبل رئيسها الجمعة نظيره الفنلندي يُعتبر تصويتها ضروريا، ترفض منذ مايو 2022 المصادقة على طلبي ترشح كلّ من فنلندا والسويد لعضوية الحلف.

وتأخذ تركيا على السويد خصوصا إيواء ناشطين أكراد تعتبرهم “إرهابيين” ولا سيما من مؤيدي حزب العمال الكردستاني، وإن أقر إردوغان “بالإجراءات الملموسة” التي اتخذتها هلسنكي في الأشهر الأخيرة.