واشنطن: الصين أظهرت مرارا وتكرارا أنها لا تفي بوعودها

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دانت االخارجية الأمريكية ،الأحد، قرار هونغ كونغ إرجاء الانتخابات التشريعية لعام بسبب تفشي وباء كورونا.

واستنكر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، في تغريدة، هذا القرار وقال: “الصين أظهرت مرارا وتكرارا أنها لا تفي بوعودها لشعبها”.

وتلقى معسكر المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ ضربة الجمعة إثر إرجاء الانتخابات التشريعية لعام بسبب تفشي وباء كوفيد-19، وذلك في ختام شهر شهد رفض ترشيحات معارضين وتوقيف طلاب وفرار شخصيات معارضة إلى المنفى.

وندد البيت الأبيض بإرجاء الانتخابات، معتبراً أنّ هذا القرار “هو الأخير في لائحة طويلة من التعهدات التي لم تلتزم بها بكين التي كانت وعدت بالحكم الذاتي (في هونغ كونغ) واحترام حريات السكان”.

من جهتها، أعلنت ألمانيا الجمعة قرارها تعليق معاهدة تسليم الموقوفين المبرمة مع هونغ كونغ، متبعةً بذلك آلية احتجاج اتبعتها كندا وأستراليا وبريطانيا.

وبعد عام على التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة منذ تسليمها إلى بكين عام 1997، اتّخذت الحكومة المركزية في الصين خطوات عدة لبسط نفوذها في المنطقة ذات الحكم شبه الذاتي عبر فرض قانون مشدد للأمن القومي عليها أواخر يونيو.

ورأى فيه العديد من المعارضين في هونغ كونغ أنه بمثابة المسمار الأخير في نعش مبدأ “بلد واحد بنظامين”، الذي يفترض أن يضمن الحريات في هونغ كونغ حتى عام 2047.

وشهدت الأسابيع التي أعقبت فرضه عملية قمع ضد المؤيدين للديموقراطية وحالة توتر شديدة.

وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الجمعة إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في سبتمبر.

وأعربت بكين فوراً الجمعة عن دعمها للقرار. وأعلن مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في بيان مقتضب “هذا أمر ضروري، عقلاني وشرعي”، مضيفاً “تتفهم الحكومة المركزية تماماً هذا القرار وتدعمه”.

لكن قرار الإرجاء أثار غضب المعسكر المؤيد للديموقراطية الذي طالب لام بعدم استغلال الوباء لحماية نفسها من تراجع في صناديق الاقتراع.