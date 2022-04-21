واشنطن: القوات الأوكرانية لا تزال صامدة في ماريوبول

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تدرك أن القوات الأوكرانية لا تزال صامدة في ماريوبول، وأن ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرير المدينة ما هو إلا تضليل.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية “ندرك أن القوات الأوكرانية لا تزال صامدة، وهناك كل ما يدعو للاعتقاد بأن عرض الرئيس بوتين ووزير دفاعه لوسائل الإعلام الذي رأيناه في الساعات القليلة الماضية ليس سوى مزيد من التضليل ضمن أساليبهم التي عفا عليها الزمن”.

على صعيد آخر، قالت شركة أمريكية خاصة اليوم الخميس إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة لمكان قريب من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة تكشف موقع مقبرة جماعية تمت توسعتها في الأسابيع الماضية لتضم أكثر من مئتي قبر جديد.

وقالت شركة ماكسر تكنولوجيز إن فحصا للصور في الفترة من منتصف مارس آذار إلى منتصف أبريل نيسان يشير إلى أن توسعة المقبرة بدأت بين يومي 23 و26 مارس آذار.

وتجاور المقبرة الجماعية مقبرة أخرى موجودة في قرية مانوش التي تقع على بعد 20 كيلومترا غربي ماريوبول.

من جهته أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، خلال زيارة إلى أوكرانيا برفقة نظيرته الدنماركية ميتي فريدريكسن عن صدمته وإدانته “الفظائع” التي تتّهم كييف القوات الروسية بارتكابها في بلدة بوروديانكا قرب كييف.

وقال الزعيم الإسباني في منشور على حسابه في “تويتر”: “صُدمت لرؤية أهوال وفظائع حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في شوارع بوروديانكا”، وأرفق النص بمقطع فيديو يظهره وهو يسير في المدينة المدمّرة جنباً إلى جنب مع فريدريكسن. وأضاف “لن نترك الشعب الأوكراني وحيداً”.

وكانت الشرطة في العاصمة الأوكرانية أعلنت ليل الأربعاء-الخميس العثور على جثث تسعة مدنيين في بوروديانكا يحمل بعضها “آثار تعذيب”.