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واشنطن: المئات من مرتزقة فاغنر الروسية ينتشرون في مالي

21 - يناير - 2022
مرتزقة فاغنر

مرتزقة فاغنر

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أكد الجيش الأمريكي وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية في مالي، وقد أعدادهم حالياً بالمئات.

وأعلن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند في مقابلة مع إذاعة “صوت أمريكا”  “إنهم ينتشرون بدعم من الجيش الروسي. تنقلهم طائرات سلاح الجو الروسي”، رابطاً بذلك المجموعة مباشرة بالكرملين، وهو ما تنفيه موسكو.

وتابع تاونسند “يمكن للعالم بأسره أن يرى ما يجري” مؤكداً أن “هذا يثير لدينا قلقاً كبيراً”.

واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الأسبوع الماضي مرتزقة فاغنر بدعم المجلس العسكري في مالي تحت ستار مكافحة الإرهابيين، واتهم روسيا بـ”الكذب” عن وضع مجموعة فاغنر.

وقال: “عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر، يقولون إنهم لا يعرفون عن بوجودها”، وأضاف “عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة مقاتلين روس سابقين يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش جهل السلطات بوجودهم”.

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