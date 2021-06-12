واشنطن: بايدن سيعقد مؤتمرا صحافيا بمفرده بعد لقاء بوتين

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحافيا بمفرده عقب اجتماعه، الأربعاء المقبل، في جنيف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن البيت الأبيض، السبت.

وقال مسؤول حكومي أمريكي: ”نأمل أن يتيح هذا الاجتماع الفرصة لمناقشات صريحة ومباشرة“.

ويرى البيت الأبيض أن المؤتمر الصحافي ”المنفرد“ هو ”الشكل المناسب“ للتحدث عن الموضوعات التي تم التطرق إليها بوضوح، وذلك حول التقارب المحتمل أو حول المسائل التي تشكل ”مخاوف حقيقية“ بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاجتماع سيتضمن جلسة عمل وجلسة مصغرة، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول الأخيرة.

ومن المتوقع أن تكون المحادثات بين الرئيسين صعبة حول أوكرانيا وبيلاروسيا، ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، والهجمات الإلكترونية.

ويؤكد البيت الأبيض، منذ أسابيع، أنه يسعى إلى جعل العلاقات بين البلدين أكثر ”استقرارا، ويمكن التنبؤ بتطوراتها“.

ولا يزال المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب اجتماع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبوتين في هلسنكي، في تموز/ يوليو 2018، ماثلا في أذهان الجميع في واشنطن.

وعمد ترامب وقتها إلى الوقوف في صف رجل المخابرات السوفييتي السابق، في تصرف غريب أثار ضجة حتى داخل حزبه، حول اكتشاف أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن روسيا قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016.