استمع لاذاعتنا

واشنطن : بشار الأسد يدمر سوريا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 6:27 مساءً
عناصر في جيش الأسد

عناصر في جيش الأسد

A A A
طباعة المقال

قالت السفارة الأمريكية في دمشق أن الرئيس بشار الأسد يدمر سوريا، وأن السوريين يضطرون للوقوف في طوابير للحصول على الخبز بسبب الأموال التي ينفقها الأسد للحرب .

علقت السفارة الأمريكية في دمشق على طوابير الخبز أمام الأفران، في بيان نشرته على صفحتها في تويتر.

وجاء في بيان السفارة: ”يضطر الشعب السوري للوقوف في طابور للحصول على الخبز؛ لأن بشار الأسد أوقف دعم الغذاء والوقود من أجل تحويل ملايين الدولارات كل شهر لتأجيج آلة الحرب ضد شعبه“.

وأضاف البيان أن الرئيس بشار الأسد يدمر سوريا.

وتنتشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة أمام الأفران في سوريا للحصول على الخبز.

وأجبرت الحكومة السورية على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، كما واجهت في الشهر الماضي نقصا حادا في الوقود.

وتنحي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين، حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.

    المزيد من أخبار العالم

    القوات الاميركية
    ميلر في رسالة للقوات المسلحة الأميركية: حان وقت العودة إلى الوطن
    كورز
    حكومة النمسا تفرض العزل العام بسبب كورونا
    عناصر من الجيش المصري-أرشيفية
    لأول مرة..تدريب جوي مشترك بين الجيش المصري والسوداني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البلاديوم
    فيديو: البلاديوم.. المعدن الذي بات أغلى من الذهب ويتوفر لدى معظم الناس
    الحمل بتوأم- تعبيرية
    حادثة غريبة..مصرية اختفى جنيناها التوأم من الرحم بعد 6 أشهر بشكل مفاجئ
    صورة تُظهر الرجل قبل احراق نفسه في ميدان التحرير وسط القاهرة
    شاهد.. بوعزيزي مصر يضرم النار في نفسه وسط القاهرة