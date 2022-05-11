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واشنطن: بوتن لا يرغب في الدخول بمواجهة عسكرية مع الناتو

11 - مايو - 2022
علما روسيا والناتو

علما روسيا والناتو

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أفاد وزير الدفاع الأميركي “لويد أوستن” اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” يرغب في الدخول في مواجهة عسكرية مع حلف شمال الأطلسي، في الوقت الذي تواجه فيه موسكو صعوبات لتحقيق أهدافها في أوكرانيا بعد ثلاثة أشهر من غزوها.

وقال أوستن خلال جلسة استماع في الكونغرس: “عندما تنظر إلى حسابات بوتين… فإنني أعتقد أن روسيا لا ترغب في مواجهة حلف شمال الأطلسي”.

ومع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، أكّدت الولايات المتحدة أنّ حلف شمال الأطلسي سيدافع عن كل حلفائه وأراضيه في وجه أي هجوم روسي.

وقال وزير الخارجية “أنتوني بلينكن”: “حلفنا حلف دفاعي. لا نسعى لصراع، لكن إذا فُرض علينا الصراع فنحن مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف”.

وكان بوتن قد اعتبر أن تدخّل بلاده في أوكرانيا كان ضروريًا لأن الغرب “كان يستعد لغزو أراضينا ومنها القرم”.

كلام بوتين جاء خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الميدان الأحمر بموسكو، إحياءً لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وزعم أنّ حلف شمال الأطلسي كان يثير تهديدات على حدود روسيا، معتبرًا أن المتطوعين في دونباس والقوات الروسية يقاتلون من أجل وطنهم الأم.

    المصدر :
  • رويترز

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