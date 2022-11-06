واشنطن بوست: اميركا تشجع اوكرانيا على التعبير عن انفتاحها للتفاوض مع روسيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت 5\11\2022 أن إدارة بايدن تشجع سرا قادة أوكرانيا على التعبير عن انفتاحهم على التفاوض مع روسيا، والتخلي عن رفضهم العلني للمشاركة في محادثات سلام إلا بعد إزاحة الرئيس فلاديمير بوتين عن السلطة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص لم تسمهم على دراية بالمناقشات قولهم إن طلب المسؤولين الأمريكيين لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بل محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى تخشى من تأجيج الحرب لسنوات كثيرة قادمة.

وقالت إن المناقشات أوضحت مدى صعوبة موقف إدارة بايدن بشأن أوكرانيا، حيث تعهد المسؤولون الأمريكيون علنا بدعم كييف بمبالغ ضخمة من المساعدات “لأطول فترة ممكنة” بينما يأملون في التوصل إلى حل للصراع المستمر منذ ثمانية أشهر وألحق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي وأثار مخاوف من اندلاع حرب نووية.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين أيدوا موقف نظرائهم الأوكرانيين بأن بوتين ليس جادا في الوقت الحالي بشأن المفاوضات، لكنهم أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدخول في محادثات معه أثار مخاوف في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وهي المناطق التي ظهر فيها تأثير الحرب على تكاليف الغذاء والوقود على نحو كبير، ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان التقرير دقيقا في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية “قلنا من قبل وسنقولها مرة أخرى: الأفعال أبلغ من الأقوال إذا كانت روسيا مستعدة للتفاوض فعليها أن توقف قنابلها وصواريخها وتسحب قواتها من أوكرانيا”.

وأضاف “يواصل الكرملين تصعيد هذه الحرب، الكرملين لم يظهر استعدادا للانخراط بجدية في المفاوضات حتى قبل أن يبدأ غزوه الشامل لأوكرانيا”.

وأشار المتحدث إلى تصريحات زيلينسكي يوم الجمعة 4\11\2022 والتي قال فيها “نحن مستعدون للسلام، لسلام عادل وعلى نحو منصف وقد عبرنا عن صيغته مرات كثيرة”.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي للشعب الأوكراني الجمعة 4\11\2022 “العالم يعرف موقفنا احترام ميثاق الأمم المتحدة واحترام وحدة أراضينا واحترام شعبنا”.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال زيارة إلى كييف الجمعة إن دعم واشنطن لأوكرانيا سيظل “ثابتا وراسخا” بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس يوم الثلاثاء المقبل.