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"واشنطن بوست": لدى الجيش الإسرائيلي تطبيق هاتفي يسمح بتشخيص وجوه الفلسطينيين

8 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2021 12:45 مساءً

ارشيفية

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أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن الجيش الإسرائيلي عمل خلال العامين الأخيرين على تطوير تطبيق هاتفي يمكن الجنود من تشخيص وجوه فلسطينيين لمعرفة ما إذا كان يجب اعتقالهم.

وجاء في التقرير الصحفي الذي ينقل عن جنديين إسرائيليين سابقين اثنين قولهما: “إنه تم إجراء مسابقة في وحدات الجيش المعنية على التقاط صور لفلسطينيين في الضفة الغربية، مما شكل قاعدة بيانات كبيرة يستند التطبيق الهاتفي اليها”. وأضاف الجنديان أنه تم استخدام التطبيق الهاتفي “Blue Wolf” من أجل تشخيص الفلسطينيين.

هذا ولم يعرف عدد الفلسطينيين الذين تم تشخيصهم من خلال هذا التطبيق، إلا أن العدد يصل الى الآلاف بحسب التقديرات.

وقد كشف الجنود الذين أجروا هذا الحوار مع منظمة “كسر الصمت” – وهي مجموعة مكونة من جنود خدموا في الجيش الإسرائيلي ويعارضون سياسة الجيش – عن هذا البرنامج، بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم خوفا من التداعيات الاجتماعية والمهنية. وأوضحت المجموعة أنها ستنشر سلسلة التقارير في وقت لاحق.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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