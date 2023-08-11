واشنطن تؤكد دعمها لجهود إيكواس لمعالجة الوضع في النيجر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الخميس 10-8-2023) إن الولايات المتحدة تشعر “بقلق عميق” بشأن سلامة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأمنه.

وقال حزب بازوم يوم الأربعاء إن الرئيس المعزول وعائلته محتجزون في ظروف “قاسية” و”غير إنسانية” في مقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: “ندعم جهود إيكواس لمعالجة الوضع في النيجر”، مضيفا “أوضحنا للقادة العسكريين في النيجر أننا نحملهم مسؤولية سلامة الرئيس بازوم”.

وشهدت النيجر انقلابا عسكريا على السلطة الحاكمة في 26 يوليو الماضي، حيث تمت إزالة الرئيس، محمد بازوم من منصبه واحتجازه.

وقرر قادة “إيكواس”، الخميس، نشر “القوة الاحتياطية” التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستورى في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.

وأعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، الخميس، أن قادة “إيكواس” أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية “تبدأ في أقرب وقت ممكن” لاستعادة النظام الدستوري في النيجر حيث تولى عسكريون السلطة قبل أسبوعين.

وكانت “إيكواس” لوحت باستخدام القوة لأول مرة في 30 يوليو خلال قمة للمنظمة الإقليمية، وقد أمهلت حينها الانقلابيين سبعة أيام لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه، لكن لم يتجسد التهديد مع انتهاء المهلة، الأحد.

وقال رئيس مفوضية “إيكواس”، عمر توراي، إثر القمة الاستثنائية، الخميس، إن المنظمة أمرت “بنشر القوة الاحتياطية لإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر”.

وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قبل قراءة القرارات إنه يأمل “في التوصل إلى حل سلمي”.

وأضاف “لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد من أجلنا”.