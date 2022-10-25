واشنطن تبحث تزويد أوكرانيا بصواريخ "هوك" للدفاع الجوي

أعلن مسؤول أميركي أن واشنطن تبحث تزويد أوكرانيا بمعدات دفاع جوي من طراز “هوك” وصواريخ اعتراضية.

وقالت وكالة رويترز إن “الولايات المتحدة تدرس إرسال دفاعات جوية من طراز “هوك” من المستودعات إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي لهجمات الطائرات الروسية من دون طيار والصواريخ المجنحة”.

وبحسب المصادر، فإن أنظمة “هوك” هي طرازات سابقة لمنظومة الدفاع الصاروخي باتريوت، والذي لم يتم النظر في إرساله إلى أوكرانيا حتى الآن.

وذكر أحد المصادر أن الولايات المتحدة سترسل على الأرجح أولا، صواريخ اعتراضية لمنظومة “هوك” إلى أوكرانيا، لأنه من غير الواضح ما إذا كانت المنصات الأمريكية في حالة جيدة بشكل كاف، وذلك لأن أنظمة الدفاع الجوي هذه مخزنة في المستودعات منذ عقود.

وضربت صواريخ إس-300 الروسية بلدة كوبيانسك، وهي مركز نقل مهم، مرارا وتكرارا بعد أن استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في أواخر سبتمبر.

وقال مسؤولون عينتهم روسيا في خيرسون، إنهم سيشكلون وحدات إقليمية، في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا لاستعادة السيطرة على العاصمة الإقليمية قبل بداية فصل الشتاء.

وفي السياق، وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة، قائلا إنه يريد لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتعتبر هذه الرحلة إلى أوكرانيا هي الأولى لشتاينماير منذ العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير.