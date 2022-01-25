واشنطن تبحث عن بديل الغاز الروسي... الاتحاد الأوروبي: من الصّعب تعويضه

مع اشتداد حدّة النزاع الاوكراني الروسي بعد أنباء هجوم محتمل قد تشنّه روسيا على الأراضي الأوكرانية. وبعد تجديد الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في اوروبا وقوفهم الى جانب اوكرانيا في وجه التهديد الروسي. أعلنت واشنطن انها تبحث توفير بدائل عن الغاز الروسي لأوروبا. وقال البيت الأبيض: نبحث توفير بدائل عن الغاز الروسي لأوروبا من خلال شمال أفريقيا.

الى ذلك، أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي الى أنه من الصعب أن تعوّض أوروبا الغاز الروسي. ويأتي ذلك وسط تخوّف اوروبا إحدى المناطق الأكثر اعتمادًا على الغاز،من قطع امدادات الغاز الروسي. وتشكّل روسيا أكبر منتج لهذه المادة الاستراتيجية والتي تستخدمها موسكو ورقة قوة وضعط على خصومها.

في سياق متصل، هدّد رئيس الجكومة البريطانية بوريس جونسون موسكو بعقوبات غير مسبوقة في حال نفذّت اي عملية هناك وأضاف أن بلاده تبحث كل الخيارات بما في ذلك فرض عقوبات مالية على رويا مؤكّدا ان اي اعتداء روسي سيواجه بعقوبات