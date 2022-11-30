واشنطن تبلغ أنقرة معارضتها الشديدة لأي عملية عسكرية شمال سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ نظيره التركي (الأربعاء 30-11-2022) “معارضته القوية” لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، وعبر عن قلقه من تصاعد الوضع في البلاد.

وأضافت أن أوستن، في اتصال هاتفي، قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الذي وقع في إسطنبول في 13 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الوزارة في بيان “عبر أيضا عن قلقه من تصاعد الوضع في شمال سوريا وتركيا بما في ذلك الضربات الجوية في الآونة الأخيرة التي هدد بعضها على نحو مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين العاملين مع شركاء محليين في سوريا لهزيمة داعش”.

وأضاف البيان “دعا الوزير أوستن إلى خفض التصعيد وعبر عن معارضة وزارة الدفاع القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا”.

في سياق متصل، أعربت فرنسا أيضاً عن “قلقها العميق” بشأن الضربات التركية في سوريا والعراق والتي “تهدد التقدم” المحرز في مكافحة تنظيم “داعش”.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي آكار الثلاثاء إن هذه الضربات “تؤدي إلى تصعيد التوترات التي تهدد استقرار المنطقة والتقدم الذي أحرزه التحالف الدولي على مدى عدة سنوات في مكافحة داعش” بقيادة الولايات المتحدة ودول أخرى، وفق فرانس برس.