واشنطن تتسلم جندياً أمريكياً هرب لكوريا الشمالية

قال مسؤول أمريكي لرويترز، الأربعاء، إن الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي فر إلى كوريا الشمالية قبل شهرين أصبح في حوزة الولايات المتحدة بعد أن طردته بيونجيانج وأرسلته إلى الصين.

ولم يقدم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، المزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الأمريكي قد أفاد في وقت سابق، بأنه كان مقرراً أن يعود كينغ، وهو جندي من الصف الثاني التحق بالخدمة العسكرية في 2021، إلى الولايات المتحدة لمواجهة إجراءات تأديبية، عندما غادر مطار إنشيون في سيؤول وانضم إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ثم عبَرَ الحدود في 18 تموز/يوليو.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن كينغ قال خلال التحقيق: إنه قرر المجيء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأنه يمقت المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري في الجيش الأمريكي.

وأضافت أن كينغ، أُبقي تحت السيطرة من جانب جنود الجيش الشعبي الكوري بعدما دخل عمداً منطقة كورية شمالية، مؤكدة بذلك للمرة الأولى أن كوريا الشمالية تحتجز العسكري الأمريكي.