واشنطن تتسلم رجل أعمال تركي يواجه اتهامات بغسل الأموال والاحتيال

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة تسلمت من النمسا رجل الأعمال التركي سيزجين باران كوركماز وإنه وصل الجمعة إلى ولاية يوتا ليواجه تهم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني.

وأضافت الوزارة أن كوركماز اتُهم في يوتا في وقت سابق بغسل أكثر من 133 مليون دولار تمثلت في عائدات غير قانونية عبر حسابات بنكية تحت سيطرته في تركيا ولوكسمبورج. وقالت الولايات المتحدة في العام الماضي إنها تريد تسلمه.

وتابعت الوزارة أن كوركماز يواجه إذا أدين عقوبة أقصاها السجن 20 عاما عن كل تهمة من التهم الثلاث الموجهة له وهي التآمر لغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني وعرقلة تحقيق رسمي.

يشار إلى أن محكمة ويلز النمساوية كانت قد قضت في شهر آذار – مارس الماضي بتسليم سيزجين باران كوركماز رجل الأعمال التركي المتهم بالتورط في جرائم غسيل أموال واحتيال مالي عبر الإنترنت، إلى الولايات المتحدة رغم أن تركيا طلبت تسليمه إليها.

واعتقلت سبطلت النمسا رجل الأعمال التركي كوركماز بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما طالبت تركيا النمسا عقب الاعتقال، تسليمها رجل الأعمال كوركماز لمحاكمته.