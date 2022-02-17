واشنطن تتسلم رد موسكو على المقترحات الأمنية

أفاد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تسلمت رد روسيا على مقترحات واشنطن الأمنية، الخميس، بعد تسليمها للسفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان. ولم يذكر المسؤول المزيد من التفاصيل.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تفاصيل الرد الروسي علنا على المقترحات الأميركية وتضمنت النقاط التالية:

-لم تقدم الولايات المتحدة ردا بناء على كافة مقترحات روسيا الرئيسة، بما في ذلك رفض توسيع الناتو، وإنشاء قواعد على أراضي الجمهوريات السوفيتية السابقة، والتراجع عن “صيغة بوخارست”.

-تعمدت واشنطن انتقاء فقرات “ملائمة” لها ليجري “تحريفها” بشكل يوجد مزايا للولايات المتحدة وحلفائها.

-جرى تجاهل خطوط روسيا الحمر وكذلك حقها في حماية نفسها، وسط تكثيف الولايات المتحدة والناتو لنشاطهما العسكري بالقرب من الحدود الروسية.

-تصر موسكو على تنفيذ كييف لاتفاقيات مينسك ووقف توريد الأسلحة لأوكرانيا وسحب الأسلحة الموردة فعليا واستدعاء جميع المستشارين الغربيين ورفض الناتو للتدريبات العسكرية مع أوكرانيا.

-تصر روسيا أيضا على انسحاب جميع القوات والأسلحة الأميركية من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق.

-تنتظر موسكو مقترحات ملموسة من الناتو والولايات المتحدة بشأن محتوى وأشكال الرفض القانوني لتوسع الحلف شرقا.

-المقترحات الروسية ذات طبيعة شاملة وينبغي النظر فيها كلها دونما اقتطاع المكونات أو الفقرات الفردية.

-يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها التخلي عن سياسة “احتواء” روسيا واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لتهدئة الوضع العسكري والسياسي.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، إن رد موسكو حول مسألة الضمانات الأمنية سيأتي اليوم الخميس.

وقال لافروف، إن موسكو ستنشر الرسالة بعد ساعات قلائل من تسليمها للولايات المتحدة، وتطالب روسيا بعدم السماح بانضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، وهو أمر ترفض واشنطن وبروكسل حتى الآن تقديم وعود بشأنه.