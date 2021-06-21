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واشنطن تتطلع لرد إيجابي من كوريا الشمالية بشأن الحوار

21 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 9:00 صباحًا
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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أعرب المبعوث الأمريكي الجديد لكوريا الشمالية سونغ كيم، عن أمله بالحصول على رد إيجابي من بيونغ يانغ بشأن الحوار وذلك خلال زيارته لسيئول للاجتماع بنظرائه من كوريا الجنوبية واليابان.

كون مستعدين للاحتمالين لأنه، كما تعلمون، لا نزال ننتظر ردا من بيونغ يانغ بشأن الاجتماع”.

ويقوم سونغ كيم بزيارة لكوريا الجنوبية تستغرق 5 أيام

وعين كيم في منصبه الجديد بعدما أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة للسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية خلصت إلى ضرورة سعي واشنطن إلى إيجاد سبل عملية لدفع بيونغ يانغ للتخلي عن أسلحتها النووية.

ووصل المبعوث المريكي إلى كوريا الجنوبية يوم السبت الماضي، عقب الاجتماع الرئيسي للحزب الحاكم في الأسبوع الماضي في بيونغ يانغ، حيث وجه الزعيم الكوري الشمالي بلاده بأن تكون جاهزة “للحوار والمواجهة” في رسالته الأولى إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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