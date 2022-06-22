واشنطن تتعامل بجدية مع تهديدات إيران باغتيال بومبيو

تتعامل وزارة الخارجية الأمريكية “بجدية” مع تهديدات إيرانية متجددة باغتيال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، بحسب صحيفة أمريكية.

وقالت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأمريكية إن إيران تجدد تهديداتها باغتيال بومبيو، ما دفع وزارة الخارجية لإصدار تحذير بأن محاولة المساس بأي مسؤول حالي أو سابق ستؤدي إلى “عواقب وخيمة”.

وكتب حساب على “تويتر” باللغة العربية تابع للنظام الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع أن بومبيو، الذي عمل بإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، يجب أن يخاف على حياته.

وجاء في تغريدة “عش في خوف، أيها الكاذب”، إلى جانب صورة لبومبيو وعليها علامة لصورة مرمى النيران موضوعة على جبهته.

وتشير التغريدة إلى أن طهران تريد قتل بومبيو كتعويض عن الهجوم بطائرة مسيرة عام 2020 الذي أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونشرت التهديدات بشأن اغتيال بومبيو مجددًا، الثلاثاء، عندما غرد حساب يخص ابنة سليماني، زينب، بأن بومبيو يجب “أن يعيش في خوف” من محاولة اغتيال.

ودوما ما يردد الإعلام الرسمي الإيرانية التهديدات باغتيال بومبيو ومبعوثه إلى إيران بريان هوك، الذي قاد حملة “الضغط الأقصى” التي شنتها إدارة ترامب ضد طهران.

وأفادت تقارير غير معلنة مقدمة إلى الكونجرس، حصلت “واشنطن فري بيكون” على أحدها في يناير/كانون الثاني، بأن بومبيو وهوك يواجهان تهديدات على حياتهما “جادة وذات مصداقية”.

من جانبه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتعامل مع تلك التهديدات “بجدية”، حيث أوضحت لـ”واشنطن فري بيكون” أن إيران ستواجه “عواقب وخيمة” إذا هاجمت أي مسؤول أمريكي.

وأوضح متحدث باسم الخارجية لـ”واشنطن فري بيكون” أن واشنطن ستحمي وتدافع عن مواطنيها، “وهذا يتضمن هؤلاء الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن وأولئك ممن خدموها في السابق.”

وأضاف: “كأمريكيين نحن متحدون في عزمنا ضد التهديدات والاستفزازات. متحدون في الدفاع عن شعبنا. وإذا هاجمت إيران أيا من مواطنينا ستواجه عواقب وخيمة.”

وتدفع وزارة الخارجية حوالي مليوني دولار شهريًا لتوفير حماية أمنية على مدار الساعة لبومبيو وهوك، بحسب الصحفة الأمريكية.

وفي يناير/كانون الثاني، أبلغت وزارة الخارجية الكونجرس أن تهديدا محددا لازال قائما فيما يتعلق بالممثل الخاص لإيران بريان هوك.

ويواجه بومبيو تهديدات مشابهة، بما في ذلك عائلته، بحسب نسخة من التقرير غير المعلن الذي اطلعت عليه “واشنطن فري بيكون”.