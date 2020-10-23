استمع لاذاعتنا

واشنطن تتعهد خطياً الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي

منذ 22 دقيقة
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس

A A A
طباعة المقال

تعهّدت الولايات المتّحدة خطّياً الخميس الحفاظ على “التفوّق العسكري” الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

ووقّع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس إعلاناً مشتركاً بهذا الصدد، وذلك في ختام محادثات أجرياها في واشنطن.

وفي حين ظلّت وزارة الدفاع الأميركية متكتّمة للغاية بشأن محتوى هذه الوثيقة، قال غانتس في تغريدة على تويتر إنّ الإعلان المشترك “يؤكّد التزام الولايات المتّحدة الاستراتيجي التفوّق العسكري النوعي للدولة العبرية خلال السنوات المقبلة”.

ولم يدلِ غانتس بمزيد من التفاصيل، لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أنّ الالتزام الأميركي يستمرّ أربع سنوات.

وقال إسبر “كان من المهمّ بالنسبة إليّ أن أعيد التأكيد مرّة أخرى على العلاقة الخاصة التي تجمع بين بلدينا”.

وأضاف الوزير الأميركي “نحن مصمّمون على الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل في مبيعات الأسلحة وعلى إعادة تأكيد التزامنا الطويل الأمد والمضمون والثابت أمن إسرائيل”.

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخزانة الأميركية
واشنطن تفرض عقوبات على كيانات إيرانية لمحاولتها التدخّل بالانتخابات الأميركية
واشنطن
عقوبات أميركية على قياديين في حزب الله
منظمة الصحة العالمية
كورونا
“الصحة العالمية”: مصر لا تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بـ”كورونا”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال حايك
ميشال حايك: أرى انفجاراً من نوع آخر في المرفأ… ماذا عن الدولار؟
اكتشاف زوج من الغدد اللعابية الكبيرة
صدمة في عالم الطب … اكتشاف أعضاء جديدة في جسم الإنسان!
قبضة الثورة في ساحة الشهداء بيروت
بالفيديو: بعد احراقها… “صوت بيروت انترناشونال” تتكفل بإعادة قبضة الثورة إلى ساحة الشهداء