واشنطن تتهم تركيا بتأجيج الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ

وجهت الولايات المتحدة،الخميس، اتهاما مباشرا لتركيا بالتدخل في صراع إقليم ناغورني قره باغ بدعمها لأذربيجان .

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تركيا بتأجيج الصراع حول إقليم ناغورني قره باغ بدعمها لأذربيجان.

وأعرب بومبيو عن أمله في أن تتمكن أرمينيا من “الدفاع عن نفسها” في وجه أذربيجان، وقال في حديث إلى إذاعة محلية في ولاية جورجيا الأمريكية “نأمل أن يتمكن الأرمينيون من أن يدافعوا عن أنفسهم في وجه ما يقوم به الأذربيجانيون”.

ولم يتضح من كلامه إذا ما كان يعبّر عن موقف لصالح أرمينيا، ولكنّه دعا إلى احترام وقف إطلاق النار و”المباحثات السلمية” لوضع حد للنزاع.

وكان بومبيو أعرب عن أسفه الأربعاء إزاء شروع تركيا في “دعم أذربيجان” ودعا الفرقاء الدوليين إلى عدم التدخل في المنطقة وتجنب “تأجيج الاضطرابات”.

وتشدد الولايات المتحدة حتى الآن على إيجاد حل دبلوماسي وتدعو إلى هدنة، وتعدّ واشنطن أحد رؤساء مجموعة مينسك، الوسيط التاريخي في النزاع، والتي تترأسها معها فرنسا وروسيا.

ولعبت تركيا دورا تحريضيا في النزاع بين البلدين حول الإقليم، وأرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب أذربيجان، وهو ما تنفيه باكو، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول 1650 مرتزقا تابعين لتركيا للقتال بجانب أذربيجان في قره باغ.

وانفصل الإقليم ذو الغالبية الأرمنية عن أذربيجان بعد حرب أوقعت 30 ألف قتيل في تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، تتهم باكو يريفان باحتلال أرضها، وسط جولات عنف متقطعة.

غير أن المعارك الراهنة تعتبر الأخطر، وفق محللين، وذلك منذ وقف إطلاق النار المعلن عام 1994.

واستؤنفت المعارك في ناغورني قره باغ في 27 سبتمبر/ايلول بين أرمينيا وأذربيجان.