واشنطن تتهم شركة صينية بالمساعدة في إخفاء تعاملات مع إيران

أفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الولايات المتحدة اتهمت شركة (فار إيست كابل)، أكبر شركة صينية لتصنيع الأسلاك والكابلات، بمخالفة ضوابط التصدير الأميركية المتعلقة بالشحن إلى إيران.

وأشارت الوزارة في خطاب الى أن الشركة أبرمت اتفاقًا عام 2013 لشراء معدات من مؤسسة (زيد.تي.إي) الصينية لتصنيع معدات الاتصالات، ثم تعاقدت مع شركات إيرانية لتوريد هذه المعدات وقطع غيارها. واتهمت الشركة بارتكاب 18 مخالفة لضوابط التصدير الأميركية.

وقال “جون سوندرمان”، المسؤول في وزارة التجارة في بيان “وفقا للمزاعم، عملت (فار إيست كابل) تحت عباءة مؤسسة (زيد.تي.إي) وسهّلت شحناتها لإيران في الوقت الذي علمت فيه المؤسسة أنها قيد التحقيق لقيامها بالفعل نفسه”.

ولم ترد الشركة أو المؤسسة بعد على طلبات التعليق.

الى ذلك، دفعت المؤسسة في عام 2017 غرامة قدرها 892 مليون دولار وأقرت بشحن بضائع أميركية إلى إيران بالمخالفة لقوانين الولايات المتحدة التي تقيّد بيع تكنولوجيا أميركية الصنع.

وانتهى في مارس آذار وضع المؤسسة قيد المراقبة فيما يتعلق بأنشطتها وممارساتها.