واشنطن تتوعد بتدمير الصواريخ الإيرانية في حال وصلت إلى فنزويلا

هدد مسؤول أمريكي بارز في حديث لشبكة “فوكس نيوز” بتفجير أي شحنات صواريخ إيرانية تصل إلى فنزويلا، حيث قال “سنبذل قصارى جهدنا لوقف شحنات الصواريخ بعيدة المدى، وإذا وصلت بطريقة ما إلى فنزويلا، ستدمر هناك”.

وفي السياق نفسه، قال الممثل الخاص لشؤون إيران وفنزويلا إيليوت أبرامز: “نقل الصواريخ بعيدة المدى من إيران إلى فنزويلا أمر غير مقبول لدى الولايات المتحدة، ولن يتم التسامح معه أو السماح به”.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أنه لا يوجد دليل على أن إيران تشحن صواريخ إلى فنزويلا، لكن هذه التهديدات تهدف لمنع أي علاقة محتملة بين خصوم الولايات المتحدة الخاضعين لعقوبات شديدة.

وكثيرا ما يندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الاشتراكي القوي في فنزويلا نيكولاس مادورو، واعترفت الولايات المتحدة العام الماضي بقائد المعارضة خوان جوايدو كزعيم شرعي للبلاد، لكن الرئيس ترامب قال، في أيار الماضي، إن الولايات المتحدة لم تشارك في هجوم مرتزقة فاشل للإطاحة بمادورو، بحسب “العين الاخبارية”.