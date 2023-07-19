واشنطن تتوقع أن تعلن إسرائيل سياسات جديدة بشأن المسافرين الأمريكيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء، إن واشنطن تتوقع أن تعلن إسرائيل في وقت لاحق اليوم تغييرات في سياساتها لضمان معاملة متساوية لجميع المسافرين من المواطنين الأمريكيين، بمن فيهم الأمريكيون من أصل فلسطيني، في إطار اتفاق يرمي لإعفاء الإسرائيليين من التأشيرات عند دخول الولايات المتحدة.

قالت مصادر دبلوماسية إن محاولة إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأمريكية مرهونة بتجربة مدتها شهر تبدأ غدا الخميس، تسمح خلالها السلطات الإسرائيلية بحرية سفر الأمريكيين من أصل فلسطيني المقيمين في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة إلى الانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرات، الذي يعني عدم حاجة مواطنيها للحصول على تأشيرة قبل السفر إلى الولايات المتحدة. لكن القيود على دخول الأمريكيين من أصل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل تعرقل هذه المساعي.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن ذلك مسبقا، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وأمريكية إن التجربة ستبدأ غدا الخميس. وأضافت المصادر أنه إذا سارت التجربة على ما يرام، فسيستفيد المواطنون الإسرائيليون من برنامج الإعفاء من التأشيرة اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.