واشنطن: تجارب كوريا الشمالية "استهزاء" بالأمم المتحدة

اعتبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الجمعة، أن سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية “استهزاء” بمجلس الأمن.

وكانت سيئول أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيا عابرًا للقارات الخميس، لكنها رجّحت أن تكون هذه العملية قد باءت بالفشل، وسط وابل قياسي من الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ خلال 24 ساعة.

وردًا على خطوة جارتها الشمالية، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمديد المناورات الجوية المشتركة بين البلدين والتي تعد الأكبر من نوعها، على خلفية “الاستفزازات الأخيرة” الكورية الشمالية، في موقف سارعت بيونغ يانغ إلى وصفه بأنه “اختيار خاطئ”.

كذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة نشر مقاتلات شبح بعد رصد تحرّك 180 طائرة حربية كورية شمالية، في حلقة جديدة من ارتفاع منسوب التوتر في شبه الجزيرة الكورية..

وجاءت الطلعات الكورية الشمالية بعد إطلاق أكثر من 80 قذيفة مدفعية خلال الليل، وإطلاق عدة صواريخ صوب البحر بما شمل تجربة فاشلة محتملة لصاروخ باليستي عابر للقارات.