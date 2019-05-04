واشنطن تجدد إعفاءات دول تتعاون مع إيران

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي كريستوفر فورد لوكالة بلومبرج إن الولايات المتحدة منحت مجددا إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

ويعني القرار السماح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي. وقالت بلومبيرغ إن الإدارة ستقلص مدة الإعفاءات إلى 90 يوما بدلا من 180 يوما.

وبموجب الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015 مع القوى الست الكبرى وافقت إيران على تحويل المنشآت النووية في أراك وفوردو إلى وضع يجعل استخدامها في إنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في أسلحة نووية أمرا أصعب بكثير.

المصدر سكاي نيوز عربية