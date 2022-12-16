السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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واشنطن تجدد دعمها لأمن مصر المائي

منذ 49 دقيقة
مصر والولايات المتحدة

مصر والولايات المتحدة

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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان دعم الولايات المتحدة لأمن مصر المائي، مشدداً على أن إدارة الرئيس بايدن مع حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة يكفل حماية مصالح كل الأطراف، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان بحثا العلاقات العسكرية.

وكان الرئيس السيسي التقى أيضاً، في وقت سابق الجمعة، في واشنطن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، مؤكداً اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي، انطلاقاً من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولي، امتداداً للشراكة المثمرة بين الجانبين.

وأكد السيسي أن التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية تفرض قيام المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، بتطوير وتحديث معايير التعاون مع الحكومات التى تضررت بشدة من تلك التغيرات.

وأكد مالباس سعي البنك الدولي نحو تطوير أطر التشاور والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها، بهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية العملاقة.

واعتبر أن مصر “نموذج يحتذى به في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي”.

    المصدر :
  • العربية

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