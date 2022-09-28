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واشنطن تجهّز حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا

منذ 20 ثانية
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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أعلن مسؤولون أميركيون أنّ الولايات المتحدة تجهّز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، وسيُعلن عنها قريبا.

وستكون هذه الحزمة أحدث دفعة أسلحة تقدمها واشنطن لكييف بينما تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم إنه سيتم الإعلان عن الحزمة في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تستخدم الحزمة أموالًا من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي خصصها الكونغرس للسماح لإدارة الرئيس “جو بايدن” بالحصول على الأسلحة من الصناعة، بدلًا من مخزونات السلاح الأميركية.

وقال مصدر مطلع على الخطة إن الحزمة ستشمل أنظمة هيمارس الصاروخية وذخائرها وأنواعًا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.

هذا وتجهّز واشنطن جولة جديدة من العقوبات على روسيا في حال ضمها المناطق المحتلة في أوكرانيا بعد استفتاءات أجرتها هناك.

وأدان بايدن الاستفتاءات وتعهد بألا تعترف الولايات المتحدة بالنتائج أبدا.

يُذكر أنّ واشنطن قدّمت أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال صراعها مع روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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