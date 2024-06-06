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واشنطن تحابي الاحتلال.. عقوبات تستهدف مجموعة "عرين الأسود" بالضفة

منذ 6 دقائق
عناصر من مجموعة عرين الأسود في الضفة الغربية

عناصر من مجموعة عرين الأسود في الضفة الغربية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات على جماعة “عرين الأسود” الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وفي بيان أُعلن فيه عن هذا الإجراء، أشار المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إلى الهجمات التي تشنها المجموعة على الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ 2022.

ولم يذكر البيان خضوع أي أفراد للعقوبات.

وظهرت مجموعة عرين الأسود عام 2022 في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وتكوّنت من مسلحين يتبعون عدة فصائل فلسطينية، وجمعت بين كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما أنها تضم أعضاء سابقين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكنهم يرفضون نسبة أنفسهم إلى فصيل بعينه.

بدأت بوادر عمليات هذه المجموعة منذ فبراير/شباط عام 2022، عندما لاحظ جهاز أمن الاحتلال ارتفاعا ملحوظا في عمليات إطلاق النار على أهداف عسكرية إسرائيلية في محيط نابلس. وعزت إسرائيل هذا الارتفاع إلى مجموعة مسلحة صغيرة تشكلت في المدينة على غرار “كتيبة جنين” وتطلق على نفسها “كتيبة نابلس”.

    المصدر :
  • رويترز

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