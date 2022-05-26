واشنطن تحث الأطراف اليمنية على الانخراط “بشكل بناء” في المفاوضات الحالية

حثت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة اليمنية والحوثيين على الانخراط “بشكل بناء” في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة للاتفاق على فتح الطرق نحو تعز ومناطق أخرى في اليمن.

التصريحات الأمريكية جاءت على لسان وزارة الخارجية، التي أكدت على أهمية التوصل لاتفاق “لفتح الطرق نحو تعز ومناطق أخرى في اليمن”، مشيرة إلى أنها تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لدفع عملية “السلام”.

تحث الولايات المتحدة الحوثيين والحكومة اليمنية على الانخراط بشكل بناء في اجتماعات برعاية الأمم المتحدة @UN auspices للاتفاق على فتح الطرق نحو تعز ومناطق أخرى في اليمن. إننا ندعم بقوة جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن @OSE_Yemen غروندبورغ لدفع السلام. #USEnvoyYemen pic.twitter.com/joBzJes3Uh — U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) May 25, 2022

وبدأت الأطراف الأربعاء، مفاوضات في العاصمة الأردنية عمان للاتفاق على “فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات”، بحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن.

من جانبه رحب المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ بالاجتماع الأول للجنة فتح الطرق في تعز، والتي تضم ممثلين عن الحوثيين والحكومة اليمنية في عمان.

ودعا المبعوث الأميركي الأطراف للتفاوض “بحسن نية، لضمان أن تكون الطرق مثل تلك المؤدية لتعز ثالث أكبر المدن في اليمن مفتوحة لصالح الناس في أسرع وقت ممكن”.

وأعرب ليندركينغ عن أمله أن تكون هذه بداية حوار بناء بين الأطراف “مما يؤدي إلى تحسين حرية الحركة، ويحدد الحلول الوسط الأخرى التي يمكن أن تقدمها الأطراف، لجلب المزيد من الراحة الملموسة للشعب اليمني”.

وكان المبعوث الأممي، غروندبرغ قد دعا الوفود “إلى التفاوض بحسن نية للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق ييسر حرية التنقل ويحسن ظروف المدنيين”.

وشدد على أهمية فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق بالنسبة لليمنيين خاصة وأنهم عانوا لفترة طويلة من أثر إغلاق الطرق. وقال “يعد فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق عنصرا جوهريا من الهدنة، إذ سيسمح ذلك بلم شمل العائلات التي فرقتها جبهات النزاع، وسيسمح للأطفال بالذهاب إلى المدارس، وللمدنيين بالوصول إلى أماكن عملهم وإلى المستشفيات، وباستعادة حركة التجارة الحيوية”.

ودخلت هدنة لمدة شهرين حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي لتمثل بارقة أمل في الصراع بعد حرب منهكة متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، ومن بنود الهدنة البحث في فتح الطرق في تعز للتخفيف من معاناة السكان، وفق تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، بينما تأخذ الحكومة اليمنية من عدن في الجنوب مقرا موقتا.

وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، بحسب الأمم المتحدة.