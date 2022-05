واشنطن تحث الأطراف اليمنية على الانخراط “بشكل بناء” في المفاوضات الحالية

حثت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة اليمنية والحوثيين على الانخراط “بشكل بناء” في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة للاتفاق على فتح الطرق نحو تعز ومناطق أخرى في اليمن.

التصريحات الأمريكية جاءت على لسان وزارة الخارجية، التي أكدت على أهمية التوصل لاتفاق “لفتح الطرق نحو تعز ومناطق أخرى في اليمن”، مشيرة إلى أنها تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لدفع عملية “السلام”.

