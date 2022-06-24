واشنطن تحث الزعماء الليبيين على الاتفاق على مسار للانتخابات

قال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تحث الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات.

قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن رئيسي المجلسين التشريعيين في ليبيا سيلتقيان في جنيف الأسبوع المقبل لإجراء ما قد يكون محادثات اللحظة الأخيرة لبحث الإطار الدستوري للانتخابات، لكن المحللين لا يرون أي احتمال يذكر لتحقيق انفراج.

يشار إلى أنه بعد تعثر المحادثات الليبية بالقاهرة في التوصل إلى توافق على عدد من الملفات الخلافية على رأسها شروط الترشح في الانتخابات المقبلة، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، عن لقاء سيجمع بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأسبوع المقبل، في مدينة جنيف السويسرية، لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقالت ويليامز في تغريدة على حسابها في “تويتر” الخميس، إن رئيسي البرلمان ومجلس الدولة سيلتقيان يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، من أجل مناقشة مسودة الإطار الدستوري.

كما أكدت التزام الطرفين بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية التي لم ينجح المجتمعون في القاهرة الأسبوع الماضي ضمن إطار لجنة المسار الدستوري من التوصل لحل بشأنها.

الجدير بالذكر أن القمة المرتقبة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، ستكون بمثابة “الفرصة الأخيرة”، لتوافق ليبي يحل كل تلك الخلافات ويضع البلاد على سكة الانتخابات من جديد.

وثمة ضغوط أممية ودولية كبيرة على الأطراف الليبية من أجل إجراء انتخابات بليبيا في أقرب وقت ممكن، لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الواسع في البلاد والتوترات والتحشيدات العسكرية المقلقة والمستمرة.