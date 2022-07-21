واشنطن تحذر إيران من "التبعية" لروسيا

عقب قمة طهران التي شهدت مشاركة رؤوساء إيران وروسيا وتركيا، اعتبرت الولايات المتّحدة، الأربعاء، أنّ إيران تخاطر بأن تصبح في نوع من “التبعية” لروسيا، في تحذير يأتي غداة زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران.

وخلال القمّة الثلاثية التي كان موضوعها الأساسي الوضع في سوريا، بحث بوتين أيضاً مع نظيريه الإيراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان ملف الحرب في أوكرانيا.

وفي طهران التقى بوتين أيضاً المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي دعا إلى تعزيز “التعاون على المدى الطويل” بين إيران وروسيا، على الرّغم من أن طهران امتنعت عن التصويت خلال تصويت في الأمم المتحدة على قرار يدين موسكو لغزوها أوكرانيا.

والأربعاء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنّ “إيران وحّدت الآن مصيرها مع عدد صغير من الدول التي لبست في البدء لبوس الحياد لتدعم في نهاية المطاف الرئيس بوتين في حربه ضدّ أوكرانيا والشعب الأوكراني”.

وأضاف أنّ مثل هذا السلوك يمكن أن يجعل الجمهورية الإسلامية في “تبعية نسبية لدولة مثل روسيا”.

ونشرت الولايات المتّحدة مؤخراً معلومات استخبارية مفادها أنّ مسؤولين روساً زاروا إيران مرتين على الأقلّ هذا الصيف لتفقّد طائرات مسيّرة قتالية تعتزم طهران تزويد الجيش الروسي بها لتمكينه من التصدّي للعتاد الغربي الذي يتدفّق على أوكرانيا.

وبالنسبة إلى برايس فإنّ الحلّ الأسلم لإيران يكمن في عودتها إلى اتفاق فيينا.

وفي 2015، أبرمت إيران والدول الست الكبرى اتفاقاً في فيينا بشأن برنامجها النووي، أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة عليها، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وفي أبريل 2021 بدأت في فيينا برعاية الاتحاد الأوروبي مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن تهدف لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، ومعاودة إيران الوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها فيه.

كما دعا المتحدّث الأميركي طهران إلى نسج “علاقات اقتصادية جديدة مع دول أخرى في العالم”.