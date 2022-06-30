الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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واشنطن تحذر من أي جهد لتحقيق المكاسب السياسية بالعنف في ليبيا

منذ دقيقتين
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بعد انتهاء مفاوضات جنيف حول الانتخابات الليبية، نشرت السفارة الأميركية في ليبيا مساء الخميس الواقع في 30 حزيران بيانا علقت فيه على المحادثات والأوضاع في ليبيا.

وقالت في بيان: “تهنئ السفارة الأميركية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، على التقدم المحرز في محادثات جنيف وعلى تمديد دورها في الأمم المتحدة”.

وحثت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على سد الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

كما حثت السفارة الأميركية على استمرار الهدوء، محذرة من أي جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت السفارة على أنه من الضروري البناء على التقدم نحو إدارة ومراقبة شفافة لعائدات النفط واستعادة الإنتاج الكامل على الفور لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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