واشنطن تحذر من هجمات “إرهابية” أخرى محتملة في سريلانكا

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قالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير معدل بشأن السفر إن “جماعات إرهابية” تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا بعد مقتل 290 شخصاً وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة يوم الأحد.

وأضافت أن “إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق”.

وقالت إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى.

يأتي ذلك فيما أعلن متحدث باسم الشرطة السريلانكية، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى هجمات الكنائس والفنادق بسريلانكا، فيما فككت الشرطة عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي، وفق ما أعلنت فجر الاثنين.

كما اعتقلت الشرطة السريلانكية 13 رجلاً لتورطهم بتفجيرات الأحد، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

ولم تدل السلطات بأي تفاصيل تتعلق بالموقوفين، لكن مصدراً في الشرطة قال لوكالة “فرانس برس” إن الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في كولومبو وقربها، وينتمون جميعاً لجماعة واحدة، دون أن يسميها.

المصدر وكالات