واشنطن تحذر.. من يتعامل مع إيران سيقع تحت طائلة العقوبات

وجهت واشنطن تحذيراُ شديد اللهجة إلى كل من يحاول خرق العقوبات المفروضة على طهران والتعامل مع النظام الإيراني .

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة له على “توتير” من أي تعامل مع طهران، مهددا بعقوبات رادعة في حال حدوث ذلك.

بومبيو قال في تغريدته إن رسالة الولايات المتحدة واضحة، وهي أن من يتعامل مع إيران يخاطر بالوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

كما شدد بومبيو على أن واشنطن ملتزمة بالتصدي لأي نشاط إيراني يهدد أمنها القومي.

وفي تغريدة أخرى، قال بومبيو إنه يترقب زيارته لأوروبا والشرق الأوسط لعقد لقاءات مع نظرائه حول عدة أمور هامة، ومن ضمنها مواجهة سلوك إيران الخبيث.

Looking forward to my upcoming travel to Europe and the Middle East to meet with counterparts on a range of important issues, including countering Iran’s malign behavior, the opportunities presented by the Abraham Accords, and advancing religious freedom around the world.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 11, 2020