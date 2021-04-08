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واشنطن: تحركات روسيا العسكرية على الحدود مع أوكرانيا لا تسهم في أمن المنطقة

8 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 8:12 صباحًا
البنتاغون

البنتاغون

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن تعزيز روسيا وجودها العسكري في شبه جزيرة القرم والحدود مع أوكرانيا “لا يسهم في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “النوايا الحقيقية (لروسيا) غير واضحة بنسبة 100%، نريد أن نفهم بشكل أحسن ماذا يفعل هناك الروس. هذا الغموض لا يسهم على الإطلاق في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية منذ العام 2014 على خلفية تغيير السلطة في العاصمة كييف نتيجة احتجاجات واسعة شاركت فيها بشكل نشط القوى القومية.

وبعد أشهر من الاستقرار النسبي إثر تطبيق إجراءات إضافية لمراقبة وقف إطلاق النار، انطلقت في دونباس موجة تصعيد جديدة حيث تسجل هناك منذ فبراير أعمال قصف متبادلة بين القوات الأوكرانية من جهة ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد من جهة أخرى.

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي روسيا بالقيام بحشد عسكري استفزازي قرب الحدود الأوكرانية على الرغم من أن موسكو تقول إن وجود قواتها هناك إجراء دفاعي وستبقي عليه طالما أنها ترى ذلك مناسبا.

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