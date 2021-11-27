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واشنطن تدرج جماعتين مسلحتين من كولومبيا على قائمة الإرهاب

منذ 16 دقيقة
علم أمريكا

علم أمريكا

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قال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستشطب الثلاثاء “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك) من قائمة الإرهاب، وستضيف إليها جماعتين كولومبيتين منشقتين عن “فارك”.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تخطط لإدراج “لا سيغوندا ماركيتاليا” و”فارك – جيش الشعب” على قائمة التنظيمات الإرهابية.

يذكر أن حركة “فارك” الأصلية كانت عبارة عن جماعة يسارية متمردة خاضت حربا ضد السلطات الكولومبية في الغابات الاستوائية في مختلف أنحاء البلاد منذ منتصف الستينات من القرن الماضي.

ومنذ 1997 أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة التنظيمات الإرهابية. وكانت الجماعة المتمردة تتهم بتهريب المخدرات وجرائم قتل وعمليات اختطاف وغير ذلك من الجرائم.

وفي 2016 وقعت “فارك” اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية، وألقى معظم عناصرها السلاح، وتحولت الحركة إلى حزب سياسي مشروع في كولومبيا، لكن عددا من الجماعات المنشقة عنها والرافضة لاتفاق السلام مع الحكومة ما زالت تواصل نشاطها المسلح.

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