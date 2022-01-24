الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تدرس إرسال قوات أمريكية إلى شرق أوروبا

24 - يناير - 2022
آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 4:02 مساءً
الجيش الأمريكي- أرشيفية

الجيش الأمريكي- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ينشر الآلاف من القوات والسفن والطائرات الأمريكية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، بسبب الوضع حول أوكرانيا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر، “إن بايدن قد يتخذ قرارا بهذا الخصوص هذا الأسبوع”. ووفقا للصحيفة: “في هذه الحالة، سيتم نقل جزء من الجيش من الولايات المتحدة، والباقي من أجزاء أخرى من أوروبا. حتى الآن لا شيء قيد النظر بخصوص إرسال قوات إلى أوكرانيا”.

كما أشارت المصادر إلى أن مسؤلين كبار في البنتاغون عرضوا يوم السبت على الرئيس بايدن عدة خيارات للعمل. من بينها إرسال 1000 إلى 5000 جندي إلى دول أوروبا الشرقية مع احتمال “زيادة عشرة أضعاف” عددهم إذا ساء الوضع.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن القومي الروسي.

    المزيد من أخبار العالم

    خالد سعيد منصور عضو المجلس العسكري في حركة الجهاد الإسلامي
    حركة الجهاد الإسلامي تؤكد مقتل القيادي خالد منصور في غزة
    حريق ضخم بالقرب من ميناء الناقلات العملاقة الكوبي في ماتانزاس
    احتدام حريق في ميناء لتخزين النفط بكوبا والمكسيك وفنزويلا ترسلان فرقا للمساعدة
    فوات الأمن في كوسوفو
    كوسوفو تعتقل صحفية روسية للاشتباه في قيامها بالتجسس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏