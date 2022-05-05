واشنطن تدرس مشاريع قوانين جديدة بخصوص الصين وإيران

لا تزال المفاوضات الغربية – الايرانية بشأن احياء الاتفاق النووي عالقة وسط تعثّر العودة الى طاولة الحوار فيينا.

في هذا الاطار، استكمل مجلس الشيوخ التصويت على أكثر من 24 عريضة تشمل عددا من الموضوعات منها السياسة الأميركية تجاه إيران.

وفي ظل سيطرة طفيفة للديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، استغل الجمهوريون بعض الاقتراحات المطروحة لتقيم جهود الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وحصلوا على دعم وموافقة من بعض الديمقراطيين.

من جانب آخر، يستعد مجلس الشيوخ لبدء مناقشات تشريعية رسمية بخصوص مشروع قانون متعثر منذ وقت طويل لتوفير دعم مالي قيمته 52 مليار دولار، لتصنيع رقائق أشباه موصلات وزيادة قدرة الولايات المتحدة التنافسية مع الصين.

وسيبدأ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مفاوضات رسمية لصياغة مشروع قانون يمكن تمريره في المجلسين. ويقول مساعدون في الكونجرس إن المحادثات قد تستغرق شهورا.

وربطًا بالملف الايراني، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 62 صوتًا مقابل معارضة 33 لصالح اقتراح يسعى لمنع إدارة بايدن من رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، وهي عقبة في طريق إحياء الاتفاق النووي.

كما صوتوا بأغلبية 86 صوتا مقابل معارضة 12 على اقتراح يرى أن فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على إيران ضروري للحد من التعاون بين بكين وطهران.

وقد تؤدي تلك الاقتراحات إلى تعقيد المفاوضات الهشة بخصوص الاتفاق النووي، وإن كان المسؤولون الغربيون فقدوا الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه في 2018.