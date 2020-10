واشنطن تدعو إلى خروج جميع الميليشيات من ليبيا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية ،الإثنين، إلى خروج جميع الميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا ، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحوار السياسي الليبي افتراضيا اليوم الاثنين بين مختلف الأطراف برعاية الأمم المتحدة،

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على ضرورة التقيد بوقف إطلاق النار الدائم، وخروج جميع الميليشيات والقوات الأجنبية من البلاد التي غرقت في الفوضى لسنوات منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا ونشيد بالقادة الليبيين لوضعهم بلادهم في المرتبة الأولى.

كما أكد على وجوب التزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق.

We welcome the nationwide ceasefire agreement in Libya and commend Libyan leaders for putting their country first. All parties must abide by this agreement and all foreign forces must leave Libya.

