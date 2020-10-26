واشنطن تدعو إلى خروج جميع الميليشيات من ليبيا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية ،الإثنين، إلى خروج جميع الميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا ، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحوار السياسي الليبي افتراضيا اليوم الاثنين بين مختلف الأطراف برعاية الأمم المتحدة،

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على ضرورة التقيد بوقف إطلاق النار الدائم، وخروج جميع الميليشيات والقوات الأجنبية من البلاد التي غرقت في الفوضى لسنوات منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا ونشيد بالقادة الليبيين لوضعهم بلادهم في المرتبة الأولى.

كما أكد على وجوب التزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق.

We welcome the nationwide ceasefire agreement in Libya and commend Libyan leaders for putting their country first. All parties must abide by this agreement and all foreign forces must leave Libya. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 26, 2020

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد في أكثر من تقرير نقل لتركيا لآلاف المرتزقة من المقاتلين السوريين الموالين لها من سوريا إلى طرابلس.

يشار إلى أن تصريحات بومبيو أتت بعد أن توصل الأفرقاء الليبيين في جنيف يوم الجمعة بعد 5 أيام من التفاوض، إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بغية دفع العملية السياسية في البلاد، والتوصل إلى حل للأزمة.

واليوم بدأت عشرات الشخصيات الليبية حوارا سياسيا عبر الفيديو بإشراف الأمم المتحدة، في خطوة هي الأولى ضمن إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الاخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية.

ويضم الاجتماع شخصيات مختلفة من المشهد السياسي الليبي.