واشنطن تدعو الى مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

بعدما أعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق هذا الأسبوع عن اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، دعت الولايات المتحدة الى فرض مزيد من العقوبات على كوريا.

اذ بدأت الولايات المتحدة الضغط من أجل عقوبات أشد صرامة من جانب الأمم المتحدة، لكن الصين وروسيا لم تبديا رغبة كبيرة في تشديد القيود التي تحاولان تخفيفها.

وبعد يوم من أول اختبار لصاروخ طويل المدى لكوريا الشمالية منذ عام 2017، حثت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن على إدانة الإطلاق وتشجيع كوريا الشمالية على العودة إلى المفاوضات.

“لقد كان تصعيدًا فظيعًا وغير مبرر” يهدد العالم. قالت توماس غرينفيلد، التي انضمت بلادها إلى ألبانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة في الدعوة إلى الاجتماع.

وأضافت أن الولايات المتحدة ستقترح إجراء “لتحديث وتعزيز” العقوبات. ورفضت بعد الاجتماع الخوض في تفاصيل.

وكان مجلس الأمن قد فرض العقوبات، بعد أول تجربة نووية لكوريا الشمالية عام 2006 وشددها على مر السنين، ردا على مزيد من التجارب النووية والبرامج النووية والصاروخية المتطورة بشكل متزايد.

بدورها، وافقت بريطانيا الجمعة على ضرورة النظر في فرض مزيد من العقوبات، وحث العديد من الأعضاء الآخرين على اتخاذ إجراء من نوع ما.

غير أن الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) اقترحتا الخريف الماضي رفع العقوبات التي تمنع جارتهما من تصدير المأكولات البحرية والمنسوجات، وتحد من وارداتها من المنتجات النفطية المكررة، وتحظر على مواطنيها العمل في الخارج وإرسال أرباحهم إلى أوطانهم.