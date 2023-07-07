واشنطن تدعو بكين إلى إجراء إصلاحات للسوق: نسعى للتنوع وليس للفصل

استهلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين زيارتها التي تستغرق أربعة أيام إلى بكين اليوم الجمعة، بالدعوة إلى إجراء إصلاحات للسوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ونوهت إلى أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون ما وصفتها “بممارسات اقتصادية غير عادلة” للصين.

يلين أدلت بهذه التصريحات في اجتماع مع شركات أميركية، لها أنشطة في الصين، بعد اجتماع أجرته في الصباح مع كبير مسؤولي الاقتصاد في الصين سابقًا ليو خه المقرب من الرئيس شي جين بينغ.

ومن المقرر أن تلتقي في وقت لاحق مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.

وقالت يلين إنها تزور الصين لتعزيز التواصل والعمل من أجل “علاقة مستقرة وبناءة” بين البلدين، فيما أوضحت أن واشنطن ستعمل على حماية مصالح أمنها القومي وحقوق الإنسان.

وأضافت في كلمة مكتوبة: “نعتقد أن من مصلحة البلدين التأكد من أن لدينا خطوط اتصال مباشرة وواضحة على مستويات عليا”.

وذكرت أن تبادل الزيارات المنتظم يمكن أن يساعد كلا البلدين على مراقبة المخاطر الاقتصادية والمالية في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي “معوقات مثل حرب روسيا غير الشرعية في أوكرانيا والآثار المستمرة للجائحة”.

وأضافت أنها ستوضح للمسؤولين الصينيين أن واشنطن لا تسعى إلى “فصل كامل لاقتصاداتنا”، لكنها ستثير المخاوف بشأن استخدامهم للدعم الموسع للشركات المملوكة للدولة والشركات المحلية، والعقبات التي تحول دون دخول شركات أجنبية إلى الأسواق، و”الإجراءات العقابية” الأخيرة ضد الشركات الأميركية.

كما عبرت يلين عن قلقها بشأن ضوابط التصدير الجديدة التي تفرضها الصين على الغاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان مهمان يستخدمان في تقنيات مثل أشباه الموصلات. وقالت إن واشنطن لا تزال تقيم تأثير هذه الخطوة، لكنها أكدت على الحاجة إلى “سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة”.

إصلاحات للسوق

تناولت يلين أيضًا الاقتصاد الصيني المخطط مركزيًا، ودعت بكين إلى العودة إلى الممارسات القائمة على السوق التي عززت نموها السريع في السنوات الماضية.

وقالت كبيرة مسؤولي البنك المركزي الأميركي السابقة لرجال الأعمال الأميركيين إنّ “التحول نحو إصلاحات السوق سيكون في مصلحة الصين”.

وأضافت: “النهج القائم على السوق ساعد في تحفيز النمو السريع في الصين وساعد على انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر. إنها قصة نجاح اقتصادي رائعة”.

وأشارت يلين إلى أن الطبقة المتوسطة الهائلة والمتنامية في الصين توفر سوقًا كبيرة للسلع والخدمات الأمريكية، وأكدت أن الإجراءات التي تستهدف واشنطن بها الصين تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتابعت: “نسعى للتنوع وليس الفصل.. فصل أكبر اقتصادين في العالم من شأنه أن يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، وسيكون من المستحيل عمليًا التعامل معه”.

وتأتي زيارة يلين في إطار سلسلة من الزيارات هدفها تهدئة التوتر بين واشنطن وبكين، بعد أن أسقط الجيش الأميركي منطادًا تابعًا للحكومة الصينية فوق الولايات المتحدة.

كذلك تأتي الدفعة الدبلوماسية الأميركية قبل اجتماع محتمل بين بايدن وشي في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر/ أيلول، أو في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني في سان فرانسيسكو.